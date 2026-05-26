La Svezia intende dimezzare le tariffe mensili del trasporto pubblico

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Il governo svedese ha deciso di annunciare domani, mercoledì, che intende ridurre le tariffe mensili del trasporto pubblico. E in effetti piuttosto significativo, come riportato da Aftonbladet e YLE. La ragione è il rapido aumento dei prezzi dell'energia.

Le tariffe mensili saranno dimezzate dall'inizio di luglio fino alla fine di dicembre. Il governo sta stanziando fondi per questo circa sette miliardi di corone (poco meno di 700 milioni di euro)

Il governo svedese ha inoltre presentato un pacchetto di sostegno da 17,5 miliardi di corone (circa 1,7 miliardi di euro) per ridurre i prezzi della benzina e del diesel. Il pacchetto è il risultato dell'aumento dei prezzi dell'energia causato dall'ultima guerra in Medio Oriente.