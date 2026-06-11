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La Svezia non abbassa l'età della responsabilità penale a 13 anni
Non c'era abbastanza sostegno in parlamento per la misura.
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Il governo svedese ha deciso di abbandonare i piani di abbassare l'età di responsabilità penale a 13 anni rispetto agli attuali 15, come riportato da Reuters e YLE.
Secondo il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer, non c'è abbastanza sostegno in parlamento per questo cambiamento. Invece, il governo sta proponendo una nuova legislazione che abbasserebbe l'età di responsabilità penale a 14 anni, che è la media europea.
La Svezia ha visto un aumento della criminalità tra gang negli ultimi vent'anni, con il numero di sparatorie ora tra i più alti in Europa. Questo ha suscitato molte discussioni in Svezia sui giovani criminali.