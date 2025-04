La Svezia ordina un aereo da trasporto tattico KC-390 in un affare multimiliardario di corone svedesi Il paese si è assicurato quattro Embraer KC-390 Millennium.

Il paese si è assicurato quattro aerei da trasporto tattico Embraer KC-390 Millennium, segnando un significativo miglioramento delle sue capacità militari, secondo una recente dichiarazione. L'acquisizione fa parte di un più ampio sforzo di approvvigionamento europeo volto a potenziare le capacità di trasporto aereo tattico. L'accordo, del valore di miliardi di corone svedesi, prevede l'approvvigionamento congiunto con diversi paesi, garantendo consegne più rapide ed efficienza dei costi. Con l'aereo che sarà prodotto nello stabilimento Embraer di San Paolo, questa mossa rafforza la posizione di difesa della Svezia e si allinea con le più ampie strategie di sicurezza europee. Per ora, resta da vedere come questo accordo modellerà la sicurezza globale alla luce delle crescenti minacce. Fairford, Regno Unito - 14 luglio 2022: aereo da trasporto militare brasiliano Embraer KC-390 atterra all'aeroporto // Shutterstock