La Svezia presenta un pacchetto di aiuti militari da 1,42 miliardi di dollari per l'Ucraina
Il nuovo supporto include sistemi di difesa aerea, droni e missili a lungo raggio.
La Svezia ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 12,9 miliardi di corone (1,42 miliardi di dollari) per l'Ucraina, ampliando il suo sostegno mentre la guerra con la Russia continua. Il pacchetto includerà capacità di difesa aerea, droni e missili a lungo raggio, secondo il Ministro della Difesa Pål Jonson.
Il finanziamento fa parte di un quadro più ampio di 40 miliardi di corone stanziato per l'assistenza militare svedese all'Ucraina nel 2026. Jonson ha detto che l'ultimo impegno riflette la strategia a lungo termine di Stoccolma per rafforzare le capacità difensive e di attacco di Kiev.
Con questo nuovo pacchetto, il supporto militare totale della Svezia all'Ucraina dalla totale invasione russa nel 2022 raggiungerà i 103 miliardi di corone. Stoccolma ha costantemente aumentato i suoi contributi, posizionandosi tra i principali sostenitori europei dell'impegno difensivo ucraino...