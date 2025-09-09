La Svezia rafforza le difese aeree con il sistema missilistico polacco

HQ

Da quando l'Europa ha iniziato il riarmo, le notizie di nuove acquisizioni nel settore della difesa sono arrivate regolarmente. Ora, la Svezia doterà presto le sue forze armate del sistema di difesa aerea polacco Piorun, una mossa che riflette una più stretta collaborazione tra Nordic-Polonia e la difesa. Il sistema missilistico portatile, elogiato per la sua efficacia contro aerei, elicotteri e droni a bassa quota, migliorerà le capacità delle unità ranger svedesi. Le consegne dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno, fornendo una soluzione moderna alle minacce aeree emergenti. L'acquisizione arriva mentre le tensioni regionali aumentano a seguito delle azioni militari della Russia in Ucraina, spingendo i paesi di tutta Europa a modernizzare le loro difese. La Polonia, che ha già fornito il sistema a diverse nazioni europee, continua a sviluppare una versione aggiornata che promette una maggiore autonomia e resistenza. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!