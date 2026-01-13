La Svezia sequestra un record di tre tonnellate di cocaina

HQ

Le autorità svedesi hanno effettuato il più grande sequestro di cocaina mai registrato, confiscando circa tre tonnellate metriche della droga nel porto di Helsingborg, secondo i funzionari doganali citati da Sydsvenskan.

La cocaina è stata scoperta all'interno di un container arrivato dal Sud America, hanno detto i procuratori. Nonostante l'entità del sequestro, non sono stati ancora effettuati arresti e gli investigatori stanno ancora cercando di identificare i responsabili della spedizione.

Porto di Helsingborg // Shutterstock

Le autorità non hanno rivelato dove fossero nascoste le droghe all'interno del container né dove fossero destinate, ma il caso evidenzia come le rotte commerciali continuino a essere sfruttate dalle reti internazionali di traffico.

Il blitz svedese avvenne lo stesso giorno di un altro sequestro di record in Europa. La polizia spagnola ha intercettato un'imbarcazione che trasportava quasi 10 tonnellate metriche di cocaina in alto mare, sottolineando il crescente volume di cocaina sudamericana che raggiungeva i mercati europei.