La Svezia si impegna a 1,6 miliardi di dollari per rafforzare le difese aeree

La Svezia investirà 15 miliardi di corone svedesi (1,6 miliardi di dollari) in nuovi sistemi di difesa aerea, intensificando gli sforzi per proteggere civili e infrastrutture chiave dalle minacce aeree, ha annunciato domenica il governo.

Il Ministro della Difesa Pål Jonson ha dichiarato che i fondi sarebbero destinati principalmente alla difesa aerea a corto raggio in grado di proteggere città, ponti, centrali elettriche e altri obiettivi civili vitali. Parlando a una conferenza sulla sicurezza a Sälen, ha affermato che le lezioni dell'Ucraina hanno radicalmente rimodellato il modo in cui i paesi europei vedono la difesa aerea.

Ministro della Difesa Pål Jonson // Shutterstock

Nonostante l'aumento della spesa militare negli ultimi anni, funzionari svedesi affermano che il vasto territorio del paese rimane esposto. "La guerra in Ucraina mostra chiaramente quanto sia cruciale una difesa aerea robusta e resiliente," ha detto Jonson.

L'annuncio arriva mentre i paesi nordici e baltici continuano a rivedere la loro postura di sicurezza dopo l'invasione russa dell'Ucraina e in un contesto di instabilità più ampia in Europa.

Anche il primo ministro Ulf Kristersson ha usato l'evento per criticare la recente retorica statunitense verso Groenlandia e Danimarca, affermando che Washington dovrebbe mostrare maggiore rispetto per il ruolo della Danimarca come alleato di lunga data e leale.