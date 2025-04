La Svezia stanzia 10 milioni di dollari per l'ammodernamento dei rifugi della protezione civile

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese sta investendo 100 milioni di corone (10 milioni di dollari) nella ristrutturazione della sua vasta rete di bunker di protezione civile, una parte cruciale della sua strategia di sicurezza in mezzo alle crescenti preoccupazioni geopolitiche, come annunciato lunedì.

Con 64.000 bunker sparsi in tutto il paese, che offrono spazio per un massimo di sette milioni di persone, il governo svedese sta modernizzando queste strutture per rafforzare la protezione contro una varietà di minacce, tra cui attacchi nucleari, chimici e biologici.

L'MSB ha già iniziato a lavorare su 25 rifugi e prevede di continuare ad aggiornarli nei prossimi due o tre anni. Ciò fa seguito all'adesione della Svezia alla NATO nel 2024 e fa parte di sforzi più ampi per migliorare i servizi di emergenza e le capacità di difesa nazionale.