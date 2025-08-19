La Svezia traina una chiesa da 672 tonnellate per evitare che la città venga inghiottita dalla più grande miniera sotterranea d'Europa
"Ora consegniamo la chiesa nelle mani di Dio".
Le ultime notizie sulla Svezia. Oggi, nel nord della Svezia, una storica chiesa in legno di 113 anni fa ha iniziato un graduale trasferimento in una mossa di 5 km lungo una strada nell'estremo nord della Svezia per far posto alla più grande miniera sotterranea d'Europa.
"Ora consegniamo la Chiesa nelle mani di Dio", ha detto il vescovo Nystrom, secondo i media locali. Trasmesso in diretta televisiva in tutto il paese, il trasferimento ha catturato l'attenzione internazionale come una notevole impresa di ingegneria e conservazione culturale.
L'edificio secolare viene spostato a una velocità inferiore a un chilometro all'ora, attirando folle di gente del posto e reali. L'operazione, parte di uno sforzo pluridecennale per proteggere le infrastrutture della città dall'indebolimento del terreno, è stata attentamente pianificata per 8 anni.
Nel frattempo, i residenti rimangono divisi, con alcuni che accolgono con favore la mossa mentre altri esprimono preoccupazione per il suo impatto sul territorio. Coloro che sono interessati a seguire la mossa possono guardare l'intero viaggio tramite livestream su SVT, l'emittente pubblica svedese, e sul sito web di LKAB.