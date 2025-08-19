La Svezia traina una chiesa da 672 tonnellate per evitare che la città venga inghiottita dalla più grande miniera sotterranea d'Europa

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Oggi, nel nord della Svezia, una storica chiesa in legno di 113 anni fa ha iniziato un graduale trasferimento in una mossa di 5 km lungo una strada nell'estremo nord della Svezia per far posto alla più grande miniera sotterranea d'Europa.

"Ora consegniamo la Chiesa nelle mani di Dio", ha detto il vescovo Nystrom, secondo i media locali. Trasmesso in diretta televisiva in tutto il paese, il trasferimento ha catturato l'attenzione internazionale come una notevole impresa di ingegneria e conservazione culturale.

L'edificio secolare viene spostato a una velocità inferiore a un chilometro all'ora, attirando folle di gente del posto e reali. L'operazione, parte di uno sforzo pluridecennale per proteggere le infrastrutture della città dall'indebolimento del terreno, è stata attentamente pianificata per 8 anni.

Nel frattempo, i residenti rimangono divisi, con alcuni che accolgono con favore la mossa mentre altri esprimono preoccupazione per il suo impatto sul territorio. Coloro che sono interessati a seguire la mossa possono guardare l'intero viaggio tramite livestream su SVT, l'emittente pubblica svedese, e sul sito web di LKAB.