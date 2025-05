La Svezia vieta l'acquisto di contenuti su piattaforme come Pornhub e OnlyFans Il parlamento svedese prende di mira il lavoro sessuale online, estendendo la responsabilità penale alle transazioni digitali.

HQ Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese nordico ha appena approvato una nuova legge che criminalizza l'acquisto di servizi sessuali condotti a distanza, comprese le esibizioni in webcam e altre interazioni online, secondo un comunicato stampa dell'organo legislativo svedese.

La legislazione, che modifica il codice penale svedese, menziona piattaforme come OnlyFans e si prevede che avrà un impatto anche su siti come Pornhub. I critici sostengono che la mossa intensifichi i rischi affrontati dalle lavoratrici del sesso espandendo il modello nordico punitivo della Svezia. Stoccolma, Svezia - 26 giugno 2022: Riksdagshuset, il Parlamento svedese, situato sull'isola di Helgeandsholmen, Città vecchia, o Gamla Stan, in una giornata estiva // Shutterstock