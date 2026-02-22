La Svezia vince la medaglia d'oro finale ai Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano Cortina

HQ

L'ultima giornata dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina ha portato due gioie dell'ultimo minuto per USA e Svezia: la squadra maschile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, probabilmente la seconda favorita della competizione, ha sorpreso il Canada, il primo favorito, ai tempi supplementari, vincendo la finale per 2-1 e ponendo fine a una siccità di 46 anni senza medaglie d'oro nell'hockey su ghiaccio maschile. Gli USA avevano anche vinto la finale di hockey su ghiaccio femminile un giorno prima.

Più tardi domenica, la Svezia ha conquistato l'oro nella finale femminile di curling, battendo la Svizzera 6-5. Il giorno prima, il Canada aveva battuto la Gran Bretagna 9-6 nella finale maschile di curling.

Sempre domenica, la Germania ha conquistato la medaglia d'oro e d'argento nel bob, Eileen Gu per la Cina ha conquistato l'oro nello sci freestyle halfpipe, ed Ebba Andersson per la Svezia ha conquistato l'oro nella partenza di massa femminile sui 50 km di fondo in sci di fondo.

La finale femminile di curling è stata l'ultima gara con medaglie ai Giochi Olimpici del 2026. Con il conteggio finale, la Norvegia vince i Giochi con più medaglie, 41, e più oro, 18. Gli Stati Uniti sono secondi con 33 medaglie e 12 ori, e i Paesi Bassi terzi con 20 medaglie e 10 oro.

L'Italia, paese ospitante, ha vissuto i suoi migliori Giochi Olimpici Invernali della storia, con 30 medaglie e 10 ori. Ora, è tutto pronto per la cerimonia di chiusura, che inizierà alle 20:30 CET, alle 19:30 GMT.