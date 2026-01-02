La Svizzera dichiara cinque giorni di lutto dopo un incendio mortale in un resort

HQ

La Svizzera osserverà cinque giorni di lutto nazionale dopo il devastante incendio che ha travolto una folla festa di Capodanno al bar Le Constellation nella villaggiera alpina di Crans-Montana, uccidendo circa 40 persone e ferendone almeno 115.

Il presidente Guy Parmelin ha descritto la tragedia come "senza precedenti", affermando che il paese è stato scosso dalla perdita di molte vite giovani. "Quello che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione si è trasformato in un incubo," disse.

Ulteriori letture: I leader mondiali reagiscono all'incendio mortale.

L'incendio è scoppiato poco dopo l'1:30 di notte, e si sarebbe diffuso in pochi secondi nel seminterrato del locale dopo che fogli o razzi bengalanti sono stati inseriti nelle bottiglie di champagne. I testimoni hanno descritto il panico quando i festaioli cercavano di fuggire attraverso scale strette mentre le fiamme avvolgevano il soffitto.

I servizi di emergenza hanno lanciato una risposta su larga scala, schierando decine di ambulanze ed elicotteri. I feriti sono stati trasportati negli ospedali in tutta la Svizzera, con diversi pazienti in condizioni critiche che hanno subito gravi ustioni e danni ai polmoni.

Le autorità hanno aperto un'indagine sulla causa dell'incendio, mentre le squadre forensi lavorano per identificare le vittime, inclusi cittadini stranieri. Veglie si tennero in tutto il resort mentre residenti e turisti si riunivano in silenzio per piangere i defunti.