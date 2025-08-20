La Svizzera è pronta a concedere l'immunità a Putin per i colloqui di pace di Ginevra

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Svizzera ha annunciato che concederà l'immunità a Putin se deciderà di partecipare ai colloqui di pace proposti con Zelensky a Ginevra, ha detto martedì il ministro degli Esteri svizzero.

All'inizio di quel giorno, il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito l'idea di ospitare un vertice di pace in Europa tra Putin e Zelensky in "un paese neutrale, forse la Svizzera". "Sto spingendo per Ginevra", ha detto martedì.

L'offerta, sostenuta dalla Francia, arriva mentre gli Stati Uniti e gli alleati europei accelerano gli sforzi per portare entrambi i leader allo stesso tavolo, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump già impegnato in colloqui paralleli sia con Putin che con Zelensky.

Nonostante il mandato d'arresto internazionale contro Putin, Berna ha sottolineato di essere pienamente pronta a ospitare un tale vertice, citando la sua lunga tradizione di mediazione. Mentre le alternative, tra cui l'Ungheria, rimangono in discussione, Ginevra sta guadagnando slancio come l'opzione più praticabile.