La Svizzera include Crans-Montana tra le sedi per la candidatura a ospitare le Olimpiadi invernali del 2038

La località svizzera di Crans-Montana è stata confermata come una sede chiave nel piano svizzero di ospitare le Olimpiadi invernali del 2038, meno di due settimane dopo il mortale incendio di Capodanno che ha ucciso 40 persone e ferito più di 100.

L'annuncio segue la decisione del CIO di concedere alla Svizzera lo status di offerente privilegiato, il che significa che nessuna offerta rivale sarà accettata mentre il paese finalizza la sua proposta. Se approvato, la Svizzera avrebbe ospitato i Giochi Invernali per la prima volta dal 1948.

Crans-Montana // Shutterstock

La conferma arriva mentre le autorità continuano a indagare sull'incendio mortale al bar Le Constellation, con i proprietari potenzialmente accusati, in una tragedia che ha profondamente colpito la comunità, attirando tributi da tutto il mondo.

La scorsa settimana, la sciatrice svizzera Camille Rast ha onorato le vittime dell'incendio con il suo trionfo nella Coppa del Mondo nello slalom gigante. Arrivata al traguardo, ha detto: "Questa settimana, nella mia città natale, c'è stato un tragico incidente e penso a quelle famiglie. Corriamo per loro."