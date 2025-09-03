La Svizzera lancia un modello di intelligenza artificiale più sicuro e accessibile

HQ

La Svizzera sta cercando di affrontare direttamente la commercializzazione di massa dell'intelligenza artificiale lanciando un nuovo programma modello che mira a «ispirare la fiducia del pubblico» e a essere un'alternativa «più sicura e accessibile» a ChatGPT, DeepSeek, Llama e altro ancora.

Conosciuta come Apertus LLM, l'IA è stata creata dalle principali università svizzere e, sebbene sia direttamente menzionato che manca della potenza e dei progressi del programma di intelligenza artificiale di Meta, il team creativo è d'accordo con la mancanza di questo aspetto se ciò significa che possono fornire la tecnologia ai ricercatori scientifici, al commercio, e il pubblico in generale.

Secondo Swissinfo.ch,Swiss Federal Institute of Technology Lausanne EPFL il professor Martin Jaggi ha dichiarato: "Miriamo a fornire un modello di intelligenza artificiale affidabile, sovrano e inclusivo".

Questa è l'alternativa della Svizzera ai modelli privati che incutono paura per il loro potenziale inespresso. Grazie al suo design open-source, ogni parte del programma è progettata per poter essere messa sotto l'esame del pubblico.

