La Svizzera lancia un modello di intelligenza artificiale più sicuro e accessibile

Conosciuto come Apertus LLM, è un programma open source progettato per ispirare la fiducia del pubblico.

La Svizzera sta cercando di affrontare direttamente la commercializzazione di massa dell'intelligenza artificiale lanciando un nuovo programma modello che mira a «ispirare la fiducia del pubblico» e a essere un'alternativa «più sicura e accessibile» a ChatGPT, DeepSeek, Llama e altro ancora.

Conosciuta come Apertus LLM, l'IA è stata creata dalle principali università svizzere e, sebbene sia direttamente menzionato che manca della potenza e dei progressi del programma di intelligenza artificiale di Meta, il team creativo è d'accordo con la mancanza di questo aspetto se ciò significa che possono fornire la tecnologia ai ricercatori scientifici, al commercio, e il pubblico in generale.

Secondo Swissinfo.ch,Swiss Federal Institute of Technology Lausanne EPFL il professor Martin Jaggi ha dichiarato: "Miriamo a fornire un modello di intelligenza artificiale affidabile, sovrano e inclusivo".

Questa è l'alternativa della Svizzera ai modelli privati che incutono paura per il loro potenziale inespresso. Grazie al suo design open-source, ogni parte del programma è progettata per poter essere messa sotto l'esame del pubblico.

Pensi che questa sia la direzione giusta che lo sviluppo dell'IA dovrebbe seguire?

Bandiera svizzera rosso brillante che soffia nel vento con le montagne svizzere sullo sfondo // Shutterstock / Dasha Butler


