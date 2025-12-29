La Svizzera non può respingere un attacco su larga scala, avverte il capo dell'esercito: "Ci sono paesi neutrali coinvolti in guerra"

HQ

La Svizzera non può difendersi da un attacco militare su larga scala e deve rafforzare urgentemente le sue forze armate, ha avvertito il capo dell'esercito del paese (tramite NZZ).

Il tenente generale Thomas Suessli afferma che l'esercito è equipaggiato per gestire attacchi informatici e minacce da parte di attori non statali, ma manca della capacità di rispondere a un grande attacco esterno.

La Svizzera sta aumentando la spesa per la difesa, migliorando sistemi di artiglieria e terra, e sostituendo i vecchi caccia con F-35, ma i progressi sono lenti e i costi stanno aumentando. La spesa per la difesa dovrebbe raggiungere circa l'1% del PIL entro il 2032, in aumento rispetto allo 0,7% attuale.

Suessli afferma che la guerra in Ucraina non ha cambiato abbastanza l'atteggiamento svizzero e mette in guardia dal fare affidamento solo sulla neutralità. "La neutralità ha valore solo se può essere difesa con armi," dice, aggiungendo che la piena prontezza entro il 2050 sarebbe troppo tardi date le minacce attuali.

Tenente Generale Thomas Suessli:

"Quello che non possiamo fare è difenderci da minacce a distanza o anche da un attacco su larga scala al nostro paese. È gravoso sapere che in una vera emergenza, solo un terzo di tutti i soldati sarebbe completamente equipaggiato. Ma questo è storicamente inaccurato. Ci sono diversi paesi neutrali che erano disarmati e sono stati coinvolti in guerra. La neutralità ha valore solo se può essere difesa con armi. È troppo lungo data la minaccia."