La Svizzera prevede di acquistare meno jet F-35 dopo l'aumento dei costi

La Svizzera ora prevede di acquistare circa 30 F-35A Lightning II, sei in meno rispetto al previsto inizialmente, a causa dell'aumento dei costi, ha annunciato il governo. Il ministro della Difesa Martin Pfister ha dichiarato che Berna sta richiedendo al parlamento ulteriori 394 milioni di franchi svizzeri per sostenere l'ordine rivisto.

I jet sono prodotti da Lockheed Martin e fanno parte del piano a lungo termine della Svizzera per modernizzare la propria aeronautica. L'aumento dei costi di approvvigionamento ha costretto il governo a ridurre il numero di aeromobili che si aspetta di acquisire.

Pfister ha anche affermato che le consegne del MIM-104 Patriot ordinato dagli Stati Uniti potrebbero essere ritardate di quattro-cinque anni, poiché Washington dà priorità al sostegno all'Ucraina. La Svizzera sta quindi considerando l'acquisto di un secondo sistema di difesa aerea, con una preferenza per un'opzione prodotta in Europa.