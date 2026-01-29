La Svizzera prevede un importante aumento della spesa per la difesa sostenuto dall'aumento dell'imposta sulle vendite

HQ

La Svizzera prevede di aumentare significativamente la spesa per difesa e sicurezza, iniettando circa 31 miliardi di franchi svizzeri (32-33 miliardi di euro) nel prossimo decennio, mentre l'instabilità globale rimodella la sua tradizionale postura militare cauta. Il governo afferma che questa mossa è necessaria per affrontare i crescenti rischi geopolitici e le minacce moderne alla sicurezza, con la spesa che dovrebbe salire fino all'1,5% del PIL.

Per finanziare il piano, Berna intende aumentare l'imposta sulle vendite di 0,8 punti percentuali per dieci anni a partire dal 2028. Il ministro della Difesa Martin Pfister ha avvertito che la Svizzera affronta "lacune critiche" nelle sue capacità, evidenziando vulnerabilità in aree come la difesa contro i droni, la sicurezza informatica, i sistemi informatici e la sorveglianza elettromagnetica. Parte dei finanziamenti rafforzerebbe anche la protezione delle frontiere, le capacità di polizia e di intelligence.

I funzionari hanno citato la guerra della Russia in Ucraina, la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina e l'instabilità in Medio Oriente come fattori che aumentano il rischio di spionaggio, attacchi informatici e minacce ibride. La proposta richiede ancora l'approvazione parlamentare e potrebbe essere sottoposta a referendum pubblico, quindi per ora dovremo aspettare e vedere come evolverà la situazione...