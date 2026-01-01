La Switch 2 ha già venduto più di Dreamcast, PS Vita e Wii U nel Regno Unito

HQ

Probabilmente non c'è bisogno di altre notizie su quanto bene stia vendendo Switch 2 (attendiamo con impazienza i dati di vendita natalizi), ma Christopher Dring, editor e cofondatore di The Game Business, ha ora pubblicato alcune statistiche piuttosto affascinanti dal Regno Unito.

Si scopre che nei quasi sette mesi in cui la console è sul mercato, ha già superato le amate sventure di Sega, Sony e Nintendo stessa. A quanto pare, Switch 2 ha venduto più di Dreamcast, PS Vita e Wii U durante le rispettive edizioni. Furono tutti interrotti prematuramente a causa delle scarse vendite, ma riuscirono comunque a rimanere sul mercato per diversi anni.

Nei commenti, qualcuno chiede anche a Dring se sia avanti rispetto alla Switch originale, misurato nei primi sette mesi, cosa che lui conferma. Vale la pena ricordare che i dati si applicano al Regno Unito, ma il paese di solito non si discosta troppo dal resto del mondo (soprattutto in Occidente), quindi questo dà comunque un'idea di come stanno andando le cose per Nintendo.