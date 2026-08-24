La tappa 3 della Vuelta è stata cancellata a causa di grandine, la classifica è invariata rispetto a domenica

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La terza tappa della Vuelta a España 2026 è stata completamente cancellata a causa di una grandine e di condizioni meteorologiche estreme. La tappa è stata annullata verso la fine, con solo 15 rimanenti nella salita per Font-Romeu, il primo arrivo in vetta della gara, ancora in Francia. A causa della grandine, molti ciclisti hanno dovuto fermarsi e cercare riparo per la propria sicurezza. Persino il segnale televisivo andava perso.

"Con la sicurezza come principale preoccupazione, si è deciso di cancellare la terza fase. La gara riprenderà martedì con un percorso di 104,8 km intorno ad Andorra la Vella", ha dichiarato l'organizzazione. La tappa di martedì presenta tre salite di Categoria 1 e una salita finale di Categoria 3 verso l'Alto de la Comella.

Quando è stata presa la decisione di cancellare la tappa, il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) e l'italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) erano in testa, con 20 secondi di vantaggio sul gruppo. Ma la "cancellazione completa" della tappa significa che i risultati non sono cambiati rispetto alla seconda tappa, e Tadej Pogacar rimane leader della Vuelta, 9 secondi avanti a Wout Van Aert del Team Visma. Matthew Brenan, di Visma, è terzo, a 10 secondi da Pogacar.