La tappa di oggi a La Vuelta sarà una prova importante per i candidati alla maglia rossa

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La Vuelta a España ha superato la metà gara, e la Tappa 12 di giovedì sarà una delle più importanti in assoluto: una vera sfida per il leader Enric Mas e un'opportunità per altri candidati alla maglia rossa, come Felix Gall (1:39 dietro al leader), Oscar Onley (2:20), Richard Carapaz (3:26) ma soprattutto Primoz Roglic: secondo nella classifica generale, 1:18, ed esperto della Vuelta, l'unico insieme a Roberto Heras ad averla vinta quattro volte, puntando a un quinto titolo da record.

In effetti, Heras è stato uno dei tre che hanno conquistato questa salita quando era già stata protagonista della gara, l'ultima volta nel 2017.

La tappa di giovedì, che inizierà alle 12:40 CEST, con l'arrivo previsto intorno alle 17:16, sarà un percorso di alta montagna di 166,5 chilometri tra Vera e la stazione astronomica del Calar Alto, in Almería. La salita finale, a 2.000 metri sul livello del mare e con temperature elevate previste, potrebbe avere conseguenze serie sulla Classifica Generale dopo una serie di tappe con pochi cambiamenti in vetta (tranne, ovviamente, la caduta e l'astinenza di Tadej Pogacar sabato scorso).

40 km prima del traguardo a Calar Alto, una precedente salita verso Velefique, una salita di prima categoria di 1.789 m di altezza, con grandi pendenze (fino al 15%), servirà anch'essa a distinguere chi ha vere possibilità per la maglia rossa.