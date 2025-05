La targa che celebra il lancio di Concord viene messa all'asta in un negozio dell'usato

HQ

Tutti ricordiamo Concord. L'ultra flop che ha fatto sì che Sony mettesse immediatamente in discussione i suoi piani per un futuro live-service. Non ha più senso sbraitare Concord, ma la chiusura piuttosto immediata del gioco dopo la sua uscita lo ha reso un po' un unicorno. Alcuni che avevano copie hanno scelto di tenerle piuttosto che rimborsarle.

Passando da una copia fisica di Concord, uno sviluppatore ha consegnato la sua targa commemorativa del lancio del gioco al negozio dell'usato statunitense Goodwill. Come riportato da VGC, la targa è poi andata all'asta e attualmente si trova a un'offerta di oltre $ 2500 al momento della scrittura, con più di 30 persone che hanno fatto offerte per l'oggetto.

Lo sviluppatore che vende la targa è nominato da esso. Chelsea Grace era un membro del dipartimento artistico di Firewalk Studios, dove era responsabile dell'outsourcing e del co-sviluppo. Da allora Firewalk è stato chiuso in seguito alla cancellazione di Concord.

I rapporti differiscono, ma si credeva che lo sviluppo di Concord potesse aver richiesto circa 8 anni e che fosse costato a Sony decine se non centinaia di milioni di dollari. Dopo che l'hero shooter non è riuscito ad attirare un pubblico, sembrava che Sony credesse che non ci fosse modo di riscattarlo.

