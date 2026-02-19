La tedesca Merz sostiene le restrizioni sui social media per gli under 16

HQ

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso sostegno a limiti più severi all'accesso dei bambini ai social media, citando crescenti preoccupazioni riguardo alle fake news, all'intelligenza artificiale e alla manipolazione online. Parlando prima della conferenza del suo partito dell'Unione Democratica Cristiana, Merz ha detto di aver sottovalutato il potere degli algoritmi e ha avvertito che i giovani sono sempre più vulnerabili a influenze digitali dannose.

L'Unione Cristiano-Democratica è pronta a dibattere una proposta che vieterebbe ai bambini sotto i 16 anni di accedere a piattaforme come TikTok e Instagram. I partner della coalizione tra i socialdemocratici di centro-sinistra hanno fatto appelli simili, riflettendo le più ampie discussioni europee su controlli più rigidi.

Mentre il sostegno federale alle restrizioni sembra crescere, la regolamentazione dei media in Germania rientra sotto l'autorità statale, il che significa che qualsiasi regola nazionale richiederebbe coordinamento tra le regioni del paese. Una commissione nominata dal governo sui danni online dovrebbe presentare le sue conclusioni entro la fine dell'anno...

Friedrich Merz prima della sua conferenza:

"Vogliamo permettere che notizie false generate artificialmente, notizie false, film generati artificialmente e rappresentazioni false vengano diffuse tramite i social media? Vogliamo permettere che la nostra società venga minata in questo modo, sia internamente che esternamente, e che i nostri giovani e bambini siano messi in pericolo in questo modo?"

"Due anni fa, probabilmente avrei detto qualcosa di diverso su questo argomento, ma ho sottovalutato completamente, come probabilmente abbiamo fatto tutti noi, l'importanza degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale e dell'influenza mirata e controllata. Dall'interno, e anche e soprattutto dall'esterno."