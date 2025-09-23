La telecamera autovolante HOVERAir è "completamente diversa" da un drone

HQ

Al giorno d'oggi ci sono molti droni con fotocamera sul mercato, modi per registrare filmati epici e sorprendenti senza la necessità di alzare un piede da terra. Questi dispositivi funzionano facendo controllare il drone da un pilota e catturando le riprese come desidera, ma che dire di coloro che cercano un approccio più autonomo?

I ragazzi di HOVERAir hanno trovato una soluzione, vale a dire una telecamera a volo autonomo che funziona senza pilota. Per quanto riguarda il funzionamento e il modo in cui si differenzia dalla categoria dei droni, abbiamo recentemente parlato con il CMO Ken Huang all'IFA 2025 per saperne di più.

"Sì, quindi questa è una telecamera volante autonoma. Molte persone lo scambiano per un drone, ma è completamente diverso. Può volare, può catturare immagini, ma soprattutto vola da solo. Ciò significa che non hai bisogno di un telecomando. Basta fare clic su un pulsante, decolla dal palmo della mano e ti segue automaticamente, quindi atterra di nuovo sul palmo della mano. E questo non richiede un telecomando ed è completamente protetto.

"Ciò significa che è molto intimo ed è anche pieghevole. Così molto portatile, puoi metterlo in tasca. Quindi cambia l'esperienza tradizionale di un drone in cui ti senti come se fosse complicato, pesante da trasportare, ed è pericoloso volare in giro e hai bisogno di qualcun altro che operi per te. E tutti questi sono cambiati. Ecco perché la chiamiamo fotocamera autovolante in una nuova categoria".

Huang parla anche della grande idea innovativa che questo prodotto offre, spiegando: "Sì, ovviamente per tutte le fotocamere, l'innovazione del nostro marchio nasce da una domanda molto semplice. Cosa succede se una telecamera diventa un cameraman?

"Quindi il dilemma o la cosa ironica della fotocamera è che è stata inventata per catturare il momento. Ma nel momento in cui tiri fuori la macchina fotografica, sei fuori dal momento. Perché non puoi più goderti la bicicletta o lo sci o fare quello che vuoi fare se togli la fotocamera. E anche nell'industria delle action cam, dove lo metti su un casco, su un petto, non sei nella telecamera. Quindi quello che progettiamo è per aiutarti a vivere il momento e catturare quel momento a mani libere. Quindi si tratta di te nella telecamera liberamente. Quindi sei in grado di fare quello che ti piace fare e poi dare questa cosa della telecamera a un cameraman.

"Questa è la filosofia e la missione del marchio di consentire alle persone di catturare il momento più bello della loro vita a mani libere. Quindi tutte le nostre innovazioni sono in quella linea e dobbiamo continuare a spingere i nostri limiti verso quello".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Huang qui sotto.