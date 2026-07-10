La televisione per bambini diventa un terribile bagno di sangue in Buddy

C'è qualcosa nelle mascotte e nei personaggi dei bambini che diventano assassini assetati di sangue che noi fan non ne abbiamo mai abbastanza in formato cinematografico. Five Nights at Freddy's continua ad avere successo, seguendo anche Willy's Wonderland guidato da Nicolas Cage, e nel prossimo futuro ci sarà un'altra esplorazione indie su questo fronte.

Il prossimo film si chiama Buddy, ed è un po' diverso perché è ambientato in una serie TV per bambini con adorabili personaggi mascotte che si spezzano e diventano assassini sadici quando i bambini non collaborano.

Proveniente da Roadside Attractions, Buddy è diretto da Casper Kelly di V/H/S Halloween, e presenta un cast piuttosto ricco, che comprende Cristin Milioti, Topher Grace, Patton Oswalt e Keegan-Michael Key, tra gli altri.

Previsto per l'uscita al cinema il 28 agosto, potete vedere qui sotto il teaser trailer di Buddy, insieme alla sinossi ufficiale del film horror contorto e selvaggio.

"Ricordi Buddy—l'unicorno arancione brillante e star di quel classico programma televisivo per bambini che portava gioia e lezioni di vita nel tuo salotto?

"All'interno del colorato mondo di "It's Buddy!", un gruppo di bambini trascorre le giornate cantando, ballando e aiutando Buddy a diffondere felicità. Ma quando un bambino si rifiuta di collaborare, Buddy non è contento e iniziano a comparire crepe in questo mondo apparentemente perfetto."