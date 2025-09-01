La tempesta costringe la flottiglia di aiuti di Gaza che trasporta Greta Thunberg a tornare a Barcellona

HQ

Solo pochi giorni fa è stato annunciato che Greta Thunberg sarebbe tornata a Gaza. Ora sappiamo che la flottiglia che trasportava aiuti e attivisti filo-palestinesi, tra cui Greta Thunberg, è stata costretta a tornare a Barcellona dopo aver incontrato una tempesta.

"Abbiamo condotto una prova in mare e poi siamo tornati in porto per permettere alla tempesta di passare. Ciò significava ritardare la nostra partenza per evitare di rischiare complicazioni con le barche più piccole", ha detto la Global Sumud Flotilla Mission in un comunicato, aggiungendo che i venti erano stati fino a circa 35 mph.

Gli organizzatori hanno detto che la decisione è stata presa per proteggere le navi più piccole e garantire la sicurezza, rinviando la missione che mira a consegnare rifornimenti a Gaza. Tra le persone coinvolte ci sono noti attori e attivisti che sperano di evidenziare la crisi umanitaria nell'enclave.

Il gruppo non ha annunciato una nuova data di partenza, sottolineando che la sicurezza viene prima di tutto. Nel frattempo, le tensioni rimangono alte sui tentativi di sfidare il blocco navale di lunga data di Israele, con le missioni precedenti (come questa qui) criticate come politicamente motivate.