La tempesta Goretti paralizza l'Europa settentrionale, tagliando l'energia e bloccando i viaggi

HQ

La tempesta Goretti ha devastato l'Europa settentrionale venerdì, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità e bloccando i viaggi ferroviari e aerei mentre venti violenti e forti nevicate aggravavano una già dura settimana invernale.

La Francia fu tra le più colpite, con circa 380.000 abitazioni senza corrente, principalmente in Normandia e Bretagna. I venti superarono i 150 km/h in alcune zone del nord-ovest, costringendo l'operatore ferroviario SNCF a sospendere i servizi tra Parigi e la costa. La tempesta ha anche disuso una linea ad alta tensione che serviva la centrale nucleare di Flamanville, mettendo temporaneamente fuori uso due reattori.

In Gran Bretagna, decine di migliaia di famiglie sono state private dell'elettricità da un giorno all'altro, in particolare in Scozia e nell'Inghilterra centrale. Gli operatori ferroviari hanno esortato i passeggeri a non viaggiare, le scuole sono state chiuse in diverse regioni e le squadre di emergenza sono intervenute per alberi caduti e edifici danneggiati mentre la tempesta avanzava verso est.

Le interruzioni si diffusero in Germania e nei Paesi Bassi, dove i treni a lunga percorrenza furono sospesi e decine di voli cancellati nei principali hub, tra cui Amburgo e l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam. I funzionari tedeschi hanno descritto le condizioni come tra gli eventi meteorologici invernali più severi visti negli ultimi anni.

Più a sud e a est, gli effetti a catena della tempesta si sono fatti sentire in tutta l'Europa centrale e sudorientale, con automobilisti bloccati dalla neve, segnalate inondazioni in Albania e venti potenti che danneggiano edifici in Turchia, sottolineando l'ampiezza e l'intensità dell'impatto di Goretti mentre attraversava il continente.