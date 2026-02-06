La tempesta Leonardo colpisce Spagna e Portogallo, lasciando un morto e migliaia di sfollati

HQ

La tempesta Leonardo ha attraversato Spagna e Portogallo in questi giorni, uccidendo almeno una persona e costringendo migliaia di persone a evacuare mentre piogge torrenziali causavano inondazioni e disagi diffusi. In Portogallo, un uomo sulla sessantina è morto dopo essere stato trascinato via mentre cercava di attraversare un'area allagata vicino a Serpa, secondo le autorità di protezione civile, mentre i servizi di emergenza intervenivano a migliaia di incidenti legati alla tempesta.

Nel sud della Spagna, la situazione era particolarmente grave in Andalusia, dove le autorità hanno dichiarato allerte rosse a causa di piogge "straordinarie". Fiumi come il Guadalete e il Guadalquivir sbordarono, causando l'evacuazione di circa 3.500 persone e il dispiegamento di centinaia di soldati per supportare i soccorsi. Le scuole sono state chiuse in gran parte della regione, mentre i servizi ferroviari sono stati sospesi e decine di strade chiuse a causa di inondazioni e frane.

Leonardo ha aggravato l'impatto di una già brutale stagione di tempeste in Portogallo, che si sta ancora riprendendo dalla tempesta Kristin della scorsa settimana. I funzionari hanno avvertito che nei prossimi giorni si prevede un ulteriore peggioramento del tempo, con ulteriori picchi previsti per l'inizio della prossima settimana, sollevando preoccupazioni che inondazioni e danni alle infrastrutture possano peggiorare in tutta la penisola iberica...