La tennista apertamente gay Daria Kasatkina cambia alleanza dalla Russia all'Australia

Daria Kasatkina, l'unica tennista apertamente gay nella top 100 della WTA, ha completato il suo cambio di fedeltà la scorsa settimana, dopo che le è stata concessa la residenza permanente. Sebbene sia nata in Russia e abbia sempre rappresentato quel paese, non è tornata in Russia negli ultimi due anni e mezzo, dopo aver fatto coming out nel 2022. Ha lasciato la Russia a causa delle rigide leggi che perseguitano le persone e i sostenitori della LGTB, un movimento che è stata costretta a fare se voleva essere se stessa, ha detto, via Reuters.

Kasatkine rappresenterà l'Australia per la prima volta al Charleston Open in corso e ha espresso alla stampa i suoi sentimenti riguardo al momento. "Onestamente, sembra diverso, non ho intenzione di mentire. È emozionante per me. Devo abituarmi. Ma sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita rappresentando l'Australia sul grande palcoscenico."

Da quando ha lasciato la Russia nel 2022, Kasatkine si è allenata in Spagna e vive a Dubai, ma ora ha intenzione di rimanere a Melbourne. Dice che "non aveva scelta" riguardo a lasciare la Russia. È stata anche critica nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina ed è stata persino presa di mira da un politico russo, che le ha chiesto di essere trattata come un agente straniero, che agisce contro gli interessi russi.

Come sottolineato dalla BBC, altri giocatori di origine russa hanno cambiato nazionalità negli ultimi anni: Natela Dzalamidze rappresenta la Georgia e Alexander Shevchenko rappresenta il Kazakistan.