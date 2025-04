La tennista britannica Harriet Dart si scusa dopo aver chiesto alla sua rivale di "mettere il deodorante"

HQ

Harriet Dart, tennista britannica, ha dovuto scusarsi sui social media dopo alcuni commenti "sorprendenti" durante una partita contro la giocatrice francese Lois Boisson nel Rouen Open in Francia. È andata dal funzionario e ha detto: "Puoi chiederle di mettere il deodorante? Ha un odore davvero cattivo".

Le sue parole sono state chiaramente catturate dalle telecamere televisive e gli spettatori hanno commentato la maleducazione dei suoi commenti. Dart ha risposto su una storia di Instagram, dicendo che "È stato un commento a caldo del momento di cui mi pento davvero.

"Non è così che voglio comportarmi, e me ne assumo la piena responsabilità. Ho molto rispetto per Lois e per come ha gareggiato oggi. Imparerò da questo e andrò avanti".

Forse Dart si sentiva arrabbiato dopo aver perso il primo set 6-0 in meno di trenta minuti. Ha fatto un po' meglio nel secondo set, ma ha anche perso 6-3. Dart, 28 anni, è attualmente numero 104 del mondo. Boisson, 21 anni, è classificato 234 e ha vinto un titolo WTA 125 a Saint-Malo, in Francia.