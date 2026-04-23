La tennista tedesca Eva Lys denuncia i media tedeschi per titoli negativi e distruttivi

HQ

La tennista tedesca Eva Lys, 24 anni, ha criticato i media tedeschi per il modo in cui trattano lo sport femminile, con troppa negatività. "La critica fa, ovviamente, parte dello sport. Ma il modo in cui viene spesso formulata sembra molto più svalutante che costruttiva", ha detto, sottolineando che soprattutto la copertura per gli sportivi locali dovrebbe essere più di supporto, invece di essere sempre negativa.

"Fondamentalmente, accolgo con favore qualsiasi forma di reportage. Soprattutto nello sport femminile, che da molto tempo non riceve l'attenzione che merita. Tuttavia, ancora più importante sarebbe un tono differenziato e rispettoso. Quello che noto sempre è il continuo atteggiamento negativo di molti titoli e commenti", ha detto Lys, riecheggiando un sentimento che anche altri atleti tedeschi con cui parla provano.

"Trovo discutibile quando le atlete vengono giudicate con un'ovvia che ha poco a che vedere con la realtà in campo. Gli sport di prestazione sono complessi e non possono sempre essere compressi in semplici valutazioni."

"Ovviamente, non sono al mio meglio in questo momento, dopo aver dovuto fermarmi per 2,5 mesi. Tuttavia, dovrebbe essere possibile parlarne in modo fattuale e equo. Per me è importante dire che non intendo tutti i giornalisti. Soprattutto nel proprio paese, il sostegno e l'ordine dovrebbero essere al primo piano, non una negatività che si accumula. "

Lys l'ha pubblicata sulla sua pagina Instagram Stories, con uno screenshot di due titoli dopo la sua recente eliminazione al primo turno agli Open di Madrid, perdendo 6-4, 6-3 contro la cinese Zhang Shuai mercoledì. È stata la sua sesta sconfitta negli ultimi sette incontri, ed è rimasta infortunata per due mesi e mezzo a causa di un infortunio al ginocchio.

Eva Lys ammette che perdere posizioni nella classifica penalizza la sua fiducia in sé stessa

Lys, classificata 72ª al mondo, ha vinto 3 titoli ITF, ha raggiunto il suo massimo in carriera al numero 39 al mondo a gennaio, e il suo miglior risultato in un grande torneo è stato i quarti di finale al China Open 2025. Molto attiva sui social media, dove solitamente parla della salute mentale degli atleti, ha detto nell'intervista post-partita che le partite perse e i posti in classifica penalizzano la sua fiducia e la sua salute mentale.

"Tutti ti adorano quando vinci, ma se perdi, non c'è nessuno. Ecco perché devi circondarti di una buona squadra", ha detto Lys (tramite Tennis Temple) "Molti giocatori devono lavorare sulla loro salute mentale. Io lo faccio da solo. Vado in terapia. L'anno scorso ho attraversato periodi in cui non stavo bene mentalmente. La pressione che ci mettiamo su noi stessi e quella che viene dall'esterno... ci sono così tanti fattori che ci rendono ansiosi. Ecco perché ho un enorme rispetto per tutti quelli che sono tra i primi 10, i primi 20."