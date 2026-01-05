La tensione tra Manchester United e Ruben Amorim aumenta dopo una vittoria in cinque partite

HQ

Con il Manchester United che continua la sua serie di risultati altalenanti, con una sola vittoria in cinque partite e tre nelle ultime undici, la tensione tra l'allenatore Ruben Amorim e i vertici del Manchester United si fa più forte. Il tecnico portoghese ha avuto più sfoghi nelle conferenze stampa, dicendo che "non ha i soldi" per perfezionare completamente il sistema 3-4-3 desiderato, o affermando nella sua ultima conferenza stampa di domenica che "si è unito al Manchester United come allenatore, non come allenatore".

Secondo Sky Sports, Amorim non è d'accordo con il club, incluso il loro direttore sportivo Jason Wilcox, sia sugli approcci tattici sia sul desiderio di far ingaggiare nuovi giocatori al club, almeno uno se non due centrocampisti centrali di alto livello, e un altro invernale, attaccante e difensore centrale.

Nel frattempo, il club vuole continuare a sviluppare strategicamente la rosa durante le finestre di mercato e ritiene che le difficoltà della squadra si attenueranno quando Bryan Mbuemo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui torneranno dalla Coppa d'Africa.

Il Manchester United è stato bloccato con un pareggio per 1-1 contro il Leeds United domenica e affronterà il Burnley mercoledì prossimo.