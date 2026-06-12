La terapia con l'asino aiuta i pazienti psichiatrici a trovare nuova fiducia

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È possibile curare ansia e depressione con l'aiuto di un asino? In realtà sembra di sì. Si dice che un ospedale appena fuori Parigi abbia ottenuto successi inaspettati nel trattamento dei pazienti, anche quelli con autismo e schizofrenia.

Il programma è stato lanciato quasi esattamente dieci anni fa e coinvolge un gruppo di pazienti che regolarmente passeggiano con gli asini, costruendo così un rapporto con gli animali. L'attività è diventata una parte molto apprezzata della vita quotidiana per i partecipanti e ha contribuito, tra le altre cose, a un miglioramento dell'autostima, all'interazione sociale e, non da ultimo, a una pausa dall'ambiente ospedaliero.

Il programma ha già iniziato ad espandersi e ora include animali come conigli, porcellini d'India, piccioni e tartarughe. Secondo i rapporti, gli asini furono inizialmente scelti per il loro temperamento calmo. L'obiettivo ora è stabilire il metodo in più contesti psichiatrici in tutta la Francia.