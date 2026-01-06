La terribile eredità di Ruben Amorim per il Manchester United, in statistiche

HQ

Ruben Amorim è stato licenziato ieri dal Manchester United, ponendo fine a un mandato di 14 mesi (da quando è stato allontanato dallo Sporting CP nel novembre 2024 per sostituire Erik ten Hag), ponendo fine a quella che è stata definita una relazione "insostenibile" con i vertici del club. La sua eredità sarà una delle peggiori nella storia del club, e non è riuscito a cambiare la strada... nonostante abbia quasi vinto un grande titolo, l'Europa League.

Amorim vinse solo 24 delle sue 63 partite con lo United, un tasso di vittorie del 38,71%, il peggior tasso di qualsiasi allenatore dello United dai tempi del 37,9% di Ralf Rangnick negli anni '70. In confronto, l'uomo che ha sostituito, Erik ten Hag, ha avuto un tasso di vittorie del 54,69% con il doppio delle partite giocate: 128.

È andato vicino a un grande successo in Europa League la scorsa stagione, ma questo contrasta fortemente con la Premier League, dove il Manchester United ha chiuso 15° nella stagione 2024/25, di gran lunga il peggior risultato della storia: il minor numero di vittorie, 11, il maggior numero di sconfitte, 19, e il minor numero di gol, 44. Prima di allora, il loro peggior risultato in Premier League era stato l'ottavo posto della stagione precedente.

Una vittoria in finale di Europa League avrebbe alleviato il dolore della stagione, ma anche lì persero 1-0 contro il Tottenham Hotspur...

E la stagione 2025/26 non è iniziata molto meglio, la loro peggior apertura di campagna dal 1992-93, ottenendo solo sette punti nelle prime sei partite di campionato. In totale, lo United di Amorim ha ottenuto una media di 1,43 punti a partita, il minimo da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato.

Le cose sono migliorate un po' e Amorim lascia il club con lo United al sesto posto, ma solo tre vittorie nelle ultime undici partite. E forse il giorno più miserabile del suo mandato, la sconfitta contro il Grimsby Town nella EFL Cup, una squadra di quarta divisione, lo scorso agosto, apparentemente ha battuto record come la più grande sconfitta finanziaria nella storia del calcio inglese: il valore della rosa dello United è stato 257 volte superiore a quello del Grimsby, secondo Planet Football.

Ora la domanda è se il suo sostituto, finora allenatore U18 Darren Fletcher, possa migliorare i risultati, dato che si prevede che rimanga in questo ruolo per il resto della stagione, prima di cercare un nuovo allenatore in estate.