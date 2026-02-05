La terza e ultima parte di Final Fantasy VII: Remake potrebbe non essere esclusiva di PlayStation

HQ

Entrambe le prime due parti della trilogia di Final Fantasy VII: Remake sono state presentate come esclusive PlayStation. Remake è arrivato solo su PS4 originariamente e Rebirth solo su PS5, ma negli anni successivi entrambi i giochi si sono espansi su ulteriori piattaforme, con Remake arrivato molto recentemente su Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 (dai un'occhiata alla nostra recensione di quest'ultima versione).

È naturale presumere che la terza e ultima parte, di cui ancora non conosciamo il nome ufficiale, sarà anch'essa un'esclusiva PlayStation per un certo periodo. Ma forse questo non è davvero accurato...

Spesso il fidato leaker NateTheHate ha condiviso in un video su YouTube che Square Enix ha finito con l'esclusiva configurazione console e che Final Fantasy VII: Requiem... (Rinato... Riconquistare... Vendetta dei Sith... & Knuckles...) potrebbe addirittura debuttare in modo multipiattaforma. Non si parla delle piattaforme, ma una ragionevole ipotesi potrebbe dire che sia PC che Xbox Series X/S saranno presenti al debutto, con Nintendo Switch 2 che dipenderà da come la piattaforma gestirà un gioco del genere.

Per quanto riguarda NateTheHate, la dichiarazione completa aggiunge: "Non ci sarà un'esclusiva temporale per PlayStation. Uscirà giorno e giorno su tutto."

Giocheresti al capitolo finale atteso su una piattaforma diversa o resterai su PlayStation?