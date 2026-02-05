La terza e ultima parte di Final Fantasy VII: Remake potrebbe non essere esclusiva di PlayStation
Una nuova voce suggerisce che avrà un lancio multipiattaforma già dal primo giorno.
Entrambe le prime due parti della trilogia di Final Fantasy VII: Remake sono state presentate come esclusive PlayStation. Remake è arrivato solo su PS4 originariamente e Rebirth solo su PS5, ma negli anni successivi entrambi i giochi si sono espansi su ulteriori piattaforme, con Remake arrivato molto recentemente su Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 (dai un'occhiata alla nostra recensione di quest'ultima versione).
È naturale presumere che la terza e ultima parte, di cui ancora non conosciamo il nome ufficiale, sarà anch'essa un'esclusiva PlayStation per un certo periodo. Ma forse questo non è davvero accurato...
Spesso il fidato leaker NateTheHate ha condiviso in un video su YouTube che Square Enix ha finito con l'esclusiva configurazione console e che Final Fantasy VII: Requiem... (Rinato... Riconquistare... Vendetta dei Sith... & Knuckles...) potrebbe addirittura debuttare in modo multipiattaforma. Non si parla delle piattaforme, ma una ragionevole ipotesi potrebbe dire che sia PC che Xbox Series X/S saranno presenti al debutto, con Nintendo Switch 2 che dipenderà da come la piattaforma gestirà un gioco del genere.
Per quanto riguarda NateTheHate, la dichiarazione completa aggiunge: "Non ci sarà un'esclusiva temporale per PlayStation. Uscirà giorno e giorno su tutto."
Giocheresti al capitolo finale atteso su una piattaforma diversa o resterai su PlayStation?