La terza stagione di One Punch Man continuerà nel 2027

Quando è andato in onda per la prima volta nel 2015, One Punch Man è stato un successo immediato. È arrivato in un periodo in cui un enorme pubblico occidentale si riversava di nuovo negli anime, e ha anche avuto combattimenti eccezionali nonostante fosse per lo più una serie parodia su un tizio che sconfigge tutti i suoi nemici con un solo pugno. Da quel successo esorfondato, l'anime ha cambiato studio e la qualità dell'animazione è diminuita costantemente.

La stagione più recente potrebbe ancora contenere parte della grande trama dell'arco Monster Association tratta dal manga, ma ha poco o nessun del vivace aggiuntivo che attira i fan a un anime piuttosto che alle pagine manga. La terza stagione di One Punch Man ha recentemente trasmesso il suo dodicesimo episodio e, dopo questa uscita, prenderà una pausa fino al 2027 secondo Crunchyroll.

È stato pubblicato un teaser per la terza stagione di One Punch Man Parte 2, in cui sembra che vedremo Saitama contro Garou, probabilmente il combattimento più atteso del manga. Considerando le critiche che la serie ha ricevuto finora alla terza stagione, non si sa quanti fan resteranno a vedere questo incontro tra più di un anno.

