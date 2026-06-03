La terza stagione di Silo inizia a mettere in luce gli eventi che hanno portato alla fine del mondo

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È quasi ora di tornare nel mondo di Silo, dato che questo luglio inizierà ufficialmente il prossimo capitolo della serie drammatica di Apple TV. Riportando in vita Juliette Nichols di Rebecca Ferguson, riuscita a sopravvivere alla sua 'pulizia' e ora ha una grave perdita di memoria, questa prossima parte della storia finalmente approfondirà gli eventi che hanno portato alla fine del mondo.

Sì, in questo capitolo avremo una serie di fili prequel più significativi, che si concentrano maggiormente sui personaggi del passato e si addentrano nella cospirazione e nella serie di momenti che hanno portato al cataclismo.

La sinossi di questa stagione in arrivo spiega: "La terza stagione di "Silo " continua la saga di una società distopica di 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose, rivelando al contempo una storia di origine ambientata secoli prima. Nel presente, Juliette Nichols (Ferguson) sopravvive alla sua "pulizia" forzata ma ritorna con perdita di memoria mentre il Silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova minaccia pericolosa. Nel frattempo, in "Before Times", la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il deputato Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi con conseguenze catastrofiche e irreversibili."

Prevista per la prima uscita su Apple TV il 3 luglio, potete vedere il trailer di Silo: Stagione 3 qui sotto.