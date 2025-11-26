La Tesla Roadster è stata nuovamente rimandata

HQ

In tutta Europa Tesla sta registrando un calo delle vendite e, nel frattempo, diversi modelli hanno subito numerosi ritardi, incluso il Roadster, che secondo le stime originali di spedizione avrebbe dovuto essere disponibile anni fa.

L'aggiornamento più recente prevedeva che l'auto sarebbe stata lanciata in mercati limitati prima della fine dell'anno, ma durante la recente assemblea generale di Tesla (tramite Electrec), il proprietario Elon Musk ha nuovamente rinviato questa operazione. Ora dice che l'auto sarà mostrata il 1° aprile 2026 (sì, è il pesce d'aprile), e successivamente lanciata più avanti.

Inizialmente, Tesla voleva produrre 10.000 auto nel 2010, ma ora la produzione su larga scala dovrebbe iniziare nel 2027 senza una vera finestra di rilascio annunciata, oltre a questa nuova vetrina del 1° aprile.

Secondo Car and Driver, si prevede che la Roadster costerà tra i 200.000 e i 250.000 dollari.