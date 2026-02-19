La testimonianza di Mark Zuckerberg nel processo per dipendenza da SoMe è stata meno che perfetta

HQ

Il grande processo SoMe sulla dipendenza, con documenti interni e ricerche non pubblicate come fattori chiave, non è andato molto bene per il capo di Meta, Mark Zuckerberg, con alcuni media attuali come la BBC che hanno dichiarato apertamente che lui "ha avuto difficoltà in tribunale" difendendosi contro un enorme numero di documenti interni che mostrano che la direzione ha fatto ben poco per combattere la dipendenza adolescenziale dalle loro piattaforme, e allo stesso modo non hanno implementato funzioni per proteggere i bambini da attenzioni indesiderate da parte degli adulti.

Mentre TikTok e Snapchat hanno già chiuso un accordo, Instagram, Facebook e Youtube stanno ancora difendendosi da una vasta gamma di accuse di dipendenza per i bambini per design, con la principale attore una giovane donna nota solo come K.G.M che sostiene di aver passato 16 ore al giorno sui social media. Numerosi genitori che hanno perso figli a causa di problemi sui social media e depressione e suicidio, presumibilmente causati dalla dipendenza da SoMe, hanno mostrato un vivo interesse per la sperimentazione.

La principale difesa di Zuckerberg si basava sulla falsa rappresentazione della comunicazione interna, nonostante fosse stata presentata senza che la citazione venisse messa in discussione. La sua formulazione era "errata caratterizzazione".

Mark Lanier, principale avvocato di K.G.M, ha presentato una vasta gamma di comunicazioni interne all'interno del top management di Meta, dimostrando che Meta è consapevole dei problemi legati all'uso delle piattaforme da parte degli adolescenti da anni e a livello dirigenziale. Alcune prove hanno mostrato una consapevolezza delle meccaniche di limitazione dell'età non applicate, con un'email del responsabile degli affari globali dell'epoca, Nick Clegg, che ammetteva che Meta non poteva affermare di "fare tutto il possibile". Successivamente sono seguite discussioni interne nel 2018 sui risultati positivi della retention dei preadolescenti, bambini di età compresa tra 8 e 12 anni, nonostante l'età minima per gli utenti fosse di 13 anni. La risposta di Zuckerberg è stata un commento strano sul fatto che rappresentassero meno dell'uno percento delle entrate e che i documenti venissero estrassi dal contesto. Una difesa che molto probabilmente non sarà vista come particolarmente utile.

Uno studio interno che mostrava problemi profondamente radicati di dipendenza e depressione tra i più giovani è stato anch'esso liquidato come "non condotto all'interno di Meta", ma quando lo stesso avvocato di Meta ha posto domande a Zuckerberg, è stato improvvisamente una prova degli aspetti positivi dell'uso di Instagram - nonostante lo studio abbia apertamente paragonato Instagram a far sentire male gli adolescenti, ma ha comunque continuato a usarlo con "una narrazione da dipendente sul loro uso di Instagram".

Lanier ha anche dimostrato che solo l'1,1% dei giovani utilizzava attivamente funzionalità che limitavano l'uso quotidiano, probabilmente perché dovevano essere attivate manualmente.

Questa testimonianza si aggiunge a quella del capo di Instagram, Adam Mosseri, che ha dichiarato durante il processo che 16 ore di utilizzo quotidiano di Instagram ora "mostrano una dipendenza".

Il processo attuale è tutt'altro che finito, e più di mille altri potrebbero essere in arrivo.