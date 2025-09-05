Gamereactor

La Thailandia nomina il terzo primo ministro in due anni

Anutin Charnvirakul interviene dopo che gli sconvolgimenti politici hanno scosso Bangkok.

Non è una novità per nessuno che il panorama politico thailandese sia stato un po' turbolento negli ultimi anni. E oggi, il paese ha un nuovo primo ministro dopo che il parlamento ha rapidamente nominato Anutin Charnvirakul, un politico esperto noto per il suo approccio pragmatico e il suo precedente ruolo di ministro della salute. È salito alla ribalta per la prima volta sostenendo la riforma della cannabis e navigando in politiche di coalizione con un mix di forze conservatrici e populiste. E ora, come leader del partito Bhumjaithai, si trova di fronte alla sfida di guidare la nazione attraverso l'incertezza economica, le tensioni regionali e la persistente instabilità politica. Questo segna il terzo primo ministro della Thailandia in soli due anni. La terza volta è il fascino?

