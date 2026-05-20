La TikToker Gabbie Gonzalez arrestata per presunta cospirazione per uccidere il cantante Jack Avery

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In un colpo di scena piuttosto inaspettato, TMZ riporta che l'influencer di TikTok Gabbie Gonzalez è stata arrestata con l'accusa di essere coinvolta in una cospirazione per uccidere il cantante Jack Avery, che per fortuna è il padre di sua figlia. Il rapporto osserva che anche il padre di Gonzalez è stato arrestato per le stesse motivazioni.

La TikToker è accusata di cospirazione per commettere omicidio ed è stata arrestata nella contea di Humboldt, California, dove stava tentando di salire su un volo. Al momento, sembra ancora essere incarcerata nella contea di Los Angeles, dove rimane in prigione e senza cauzione. Suo padre è stato arrestato in Florida e non è ancora stato estradato in California.

Tutta questa situazione in realtà dura anni, poiché Gonzalez e Avery sono attualmente impegnati in una battaglia per la custodia della loro figlia di sette anni. Il rapporto afferma che Gonzalez ha cercato di infangare essenzialmente lo status di Avery per anni, incluso il pagamento di un fotografo per catturare immagini di Avery che fuma e beve, il che potrebbe danneggiarlo nel conflitto per la custodia. Tuttavia, sembra che la situazione sia aumentata alla fine del 2025, quando agenti federali e di polizia sono arrivati a casa di Avery per rivelare che qualcuno stava tentando di farlo uccidere, cosa che Avery all'epoca non sapeva se la situazione coinvolgesse Gonzalez.

Il rapporto conclude sottolineando che il padre di Gonzalez, Francisco, pagò 10.000 dollari a un agente federale fingendosi un sicario per "pagamenti per lo sviluppo web", che in realtà non erano collegati ai servizi di sviluppo web, e vide il padre e il presunto sicario discutere di un bersaglio invece - Avery.

Non sono ancora state mosse accuse ufficiali e, al momento, tutte le accuse sono accuse.