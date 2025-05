La tossicità e le molestie online in Formula 1 peggiorano da parte di alcuni fan argentini

HQ

I fandom tossici esistono ovunque, e di certo la Formula 1 non è esente da fan irrispettosi che portano la loro passione oltre i confini dell'accettabilità. Di recente, la Formula 1 ha dovuto fare i conti con gli abusi online riguardanti il pilota Alpine Franco Colapinto, i cui tifosi argentini (una minoranza, ovviamente) hanno continuato a insultare e insultare i suoi rivali.

Un incidente (molto minore) tra Colapinto e Yuki Tsunoda la scorsa settimana ha portato Alpine e la FIA a farsi avanti e a chiedere rispetto. Nel caso di Tsunoda, alcuni hanno usato insulti razzisti quando il pilota giapponese ha gesticolato con rabbia quando Colapinto lo ha ostacolato in una FP1 venerdì scorso, anche se lo stesso Colapinto ha poi detto che Tsunoda aveva ragione ad essere arrabbiato dopo un incidente abbastanza comune. Ma non è stato un incidente isolato.

Le fake news su Jack Doohan fanno notizia in Argentina

Un'altra vittima dei tifosi estremisti della Colapinto è Jack Doohan, compagno di squadra di Colapinto alla Alpine, che è stato "retrocesso" a causa delle sue scarse prestazioni, permettendo a Colapinto, che ha iniziato la stagione come pilota di riserva, di diventare pilota principale "ad interim", almeno per alcune gare. Doohan ha ricevuto molestie online da alcuni fan argentini dall'inizio della stagione, e di recente, quando i due piloti si sono scambiati i posti, è peggiorato, entrando nel territorio delle fake news.

A quanto pare, un account parodia ha inventato una storia del padre di Doohan che avrebbe preso in giro l'incidente di Colapinto in qualifica. Era tutto falso, ma alcuni media argentini lo hanno preso per reale, come riportato da Motorsport.

La FIA condanna le molestie online in Formula 1 e difende Tsunoda e Doohan

"Jack Doohan e Yuki Tsunoda sono persone fantastiche, piloti di grande talento e ambasciatori del nostro sport che, insieme alle loro famiglie, dovrebbero essere trattati con rispetto piuttosto che ricevere abusi da parte di persone che si nascondono dietro i social media", ha aggiunto la FIA in un comunicato.

Con l'aumento della tossicità in Formula 1, lo stesso Colapinto ha esortato i suoi sostenitori a mostrare più rispetto. Molti tifosi argentini hanno anche inviato messaggi di supporto a Tsunoda, scusandosi per il comportamento di altri tifosi argentini.

"La Formula 1 è una comunità unita, e tutti noi condanniamo questi atti e continueremo a lavorare in tutto lo sport per bloccare e segnalare collettivamente gli abusi alle piattaforme dei social media, ma abbiamo bisogno che queste piattaforme facciano di più per fermare la diffusione di commenti vili e abusi", ha aggiunto la FIA.