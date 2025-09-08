La truccatrice Weapons ha creato il look "whiteface" per la scenetta virale di Druski

HQ

L'ultimo sketch del comico di Internet Druski fa davvero un salto di qualità. Dirigendosi verso un vero evento NASCAR, Druski ha indossato una tuta di jeans larga, una barba finta, una parrucca e una quantità di trucco che cambierebbe la gara che farebbe sentire il personaggio di Robert Downey Jr. in Tropic Thunder come se non fosse andato abbastanza lontano.

La scenetta, intitolata "That Guy who is just Proud to be AMERICAN", non sarebbe stata possibile senza Kaylee Kehne-Swisher, una talentuosa truccatrice che ha già lavorato a Guardiani della Galassia Vol.3 e al successo horror di Zach Cregger Weapons (grazie, Rolling Stone). Dopo aver visto lo sguardo di zia Gladys nell'horror soprannaturale, è chiaro che Kehne-Swisher è in grado di trasformare davvero una persona.

Lo schizzo di Druski è stato oggetto di critiche per "whiteface", ma non sembra che sia stato usato in modo malizioso. Guardando il video si può vedere il comico che beve birra, canta Born in the USA e si diverte insieme ai suoi compagni partecipanti alla NASCAR.

"Adoro questi personaggi che Druski sta inventando", Ha detto Kehne-Swisher. "Ho sempre amato molto [il Saturday Night Live], dove è difficile dire chi sia una persona sotto il trucco della Clinton, o White Chicks – queste grandi trasformazioni del trucco. Ho cercato di trovare altre idee per lui, come 'Cosa possiamo farla franca?'

A quanto pare ci sono volute quattro ore per far sì che Druski si truccasse completamente. Non è la prima volta che subisce un cambio di gara, e nella prima scenetta per farlo ha dovuto passare sette ore sulla sedia. Ruvido.

