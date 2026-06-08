La truffa del clonaggio vocale tramite IA sembra essere la prossima grande novità

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Ogni nuova tecnologia apre opportunità alle frodi, e l'IA non fa eccezione. E gli schemi di frode guidati dall'IA sono tanto diversi quanto redditizi, permettendo ai truffatori di guadagnare migliaia di dollari ogni mese, come riportato da WCCFTech.

Un utente cinese di IA guadagna apparentemente fino a 100.000 Yuan (circa 15.000 dollari) ogni mese tramite strumenti di creazione musicale con IA. E il processo è piuttosto semplice. Carica un'immagine che definisca il tema della traccia, scegli un genere musicale, aggiungi le voci dopo aver scelto uno stile di canto, e poi l'ultimo passaggio consiste nel caricare il lavoro di pochi minuti su una piattaforma musicale e di brevi video per la monetizzazione.

Ora le autorità cinesi stanno mettendo in guardia le persone contro una nuova frode che può clonare la voce di amici e parenti con un audio di 5 secondi delle loro voci. Queste voci clonate vengono poi usate per chiedere denaro, a volte fino a 4,3 milioni di Yuan (circa 635.000 dollari).

In un mondo in cui non possiamo più fidarci dei nostri occhi e orecchie per capire cosa è reale o meno, l'IA ci aiuterà a proteggerci dai propri attacchi? Dovremo aspettare e vedere.