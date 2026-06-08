La truffa fiscale su TikTok del valore di £153 milioni porta a due arresti

HQ

Due uomini rumeni sulla ventina sono stati arrestati nel Regno Unito dopo aver pubblicato contenuti su TikTok che indurvano gli utenti a divulgare informazioni personali in cambio di denaro.

Le informazioni raccolte sarebbero poi state utilizzate per portare avanti vari schemi di frode fiscale, inclusa la richiesta di rimborsi fiscali e altri pagamenti. L'importo totale coinvolto fu di quasi £153 milioni, un progetto che le autorità riuscirono a fermare. Gli uomini sono stati arrestati nell'est di Londra e, in relazione a ciò, le autorità hanno anche emesso un avvertimento al pubblico esortandolo a non condividere informazioni sensibili sui social media. I sospetti sono accusati di frode, tra altri reati.