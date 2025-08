La tua famiglia non è i tuoi amici nell'ultimo sguardo a Long Story Short

HQ

Netflix è diventato un vero paradiso per l'animazione, con lo streamer che offre un sacco di opzioni nello spazio TV, film e anime. Questo agosto vedrà un massiccio afflusso di questo, poiché l'inizio del mese includerà il "memorabile" Fixed, a cui seguirà il prossimo progetto del creatore di Bojack Horseman.

Conosciuto come Long Story Short, questo spettacolo racconta una famiglia nel corso degli anni, vedendo come gestiscono e gestiscono le prove e le tribolazioni della vita per circa quattro decenni. La famiglia è composta da due genitori e tre figli, che possiamo seguire mentre crescono da bambini fino ad affrontare le sfide della mezza età.

Inutile dire che, in un modo molto Bojack, Long Story Short cercherà di mescolare la commedia con l'emozione onesta e cruda. Presenta un cast piuttosto interessante tra cui Dave Franco, Abbi Jacobson, Lisa Eldstein, Max Greenfield, Ben Feldman, Paul Reiser, Nicole Byer e Angelique Cabral, e arriverà abbastanza presto.

In anteprima il 22 agosto, puoi vedere l'ultimo trailer di Long Story Short qui sotto.