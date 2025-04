La tua prossima ossessione cooperativa consiste nello spingere un sasso su per una collina

Al giorno d'oggi c'è una nicchia piuttosto popolare nei videogiochi che ruota attorno ai giocatori che affrontano sfide immensamente difficili. Quello che una volta era QWOP si è poi evoluto in Getting Over It with Bennett Foddy, e poi in Only Up e persino A Difficult Game About Climbing. Ora, c'è un nuovo ragazzo nel quartiere.

Questo gioco è noto come Pushing It! Together - Sisyphus Co-op e, sebbene il suo nome possa essere un boccone, l'idea vera e propria è molto più semplice. Essenzialmente, è una versione cooperativa della storia di Sisifo, essendo questa una leggenda greca che ruotava attorno a un ex re che, dopo aver tradito Zeus, aveva il compito di spostare perpetuamente un masso su una ripida montagna. Questo gioco si basa su questo vedendo un gruppo di giocatori che si riuniscono e hanno il compito di spostare una roccia su una serie di superfici ripide e irregolari, evitando ostacoli e pericoli, il tutto per raggiungere un obiettivo lontano.

Il gioco è ora disponibile su Steam e puoi persino accaparrartene una copia a un prezzo molto conveniente, dato che viene venduto al dettaglio al massimo £ 4,29. Sulla pagina Steam del gioco, ci viene detto quanto segue:

"Pushing It! Together è il successore multiplayer di Pushing it! Con Sisifo, un gioco difficile e punitivo ispirato alla mitologia greca, in cui giochi nei panni di Sisifo, un uomo maledetto per un'eternità di rotolare un masso su per una montagna, destinato a non raggiungere mai la cima.

"Ma questa volta non sei più solo.

"Non sarà sempre facile tra di voi, e a volte ci possono essere dei litigi. Ma il tuo compito è imparare a superare le tue differenze, a lavorare come una squadra. Verso un obiettivo comune: spingerlo! Insieme".

Con una serie di requisiti di sistema molto accessibili, hai intenzione di radunare alcuni amici e spingere alcune rocce?