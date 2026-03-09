La Turchia afferma che le difese della NATO hanno intercettato un secondo missile balistico iraniano

HQ

La Turchia ha appena dichiarato che le difese aeree della NATO hanno intercettato un secondo missile balistico lanciato dall'Iran che è entrato nello spazio aereo del paese, ha dichiarato lunedì il ministero della difesa. I detriti del missile caddero nella provincia sudorientale di Gaziantep, ma non sono state segnalate vittime.

Il ministero ha avvertito che avrebbe preso "misure necessarie senza esitazione" per proteggere il proprio territorio e ha esortato tutte le parti a seguire gli avvertimenti di Ankara. L'intercettazione fu effettuata dai sistemi di difesa aerea schierati sotto la NATO nel Mediterraneo orientale.

Si tratta del secondo missile balistico iraniano a colpire la Turchia nell'ultima settimana, in un contesto di conflitto crescente che coinvolge Iran e alleati occidentali. Questa era la prima.