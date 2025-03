La Turchia arresta giornalisti tra le crescenti proteste per l'incarcerazione di Ekrem Imamoglu L'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha scatenato manifestazioni diffuse e un giro di vite sulla libertà di stampa.

HQ Le ultime notizie sulla Turchia . Un sindacato dei lavoratori dei media ha rivelato lunedì che le autorità turche hanno arrestato diversi giornalisti in un'ondata crescente di arresti, mentre si intensificano le proteste per l'incarcerazione del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, un importante leader dell'opposizione. Imamoglu, un forte rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato formalmente arrestato domenica con l'accusa di corruzione, provocando proteste di massa in tutta la nazione. Le manifestazioni sono state accolte con dure risposte dalle forze di sicurezza. Almeno 1.133 persone sono state arrestate dall'arresto di Imamoglu. Ora, la repressione si estende ai giornalisti, con otto operatori dei media arrestati. Per ora, resta da vedere come si evolverà il panorama politico della Turchia tra i crescenti disordini e il controllo internazionale. ISTANBUL, TURCHIA - 21 MARZO 2025: Migliaia di persone manifestano a Istanbul per la detenzione del sindaco Ekrem Imamoglu. La repressione dell'opposizione scatena proteste in tutta la Turchia // Shutterstock