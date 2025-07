La Turchia bandisce Grok per presunti insulti a Erdogan Le autorità bloccano l'accesso allo strumento di intelligenza artificiale di Elon Musk a seguito di una sentenza del tribunale che cita la violazione delle leggi che proteggono il presidente.

HQ Le ultime notizie sulla Turchia . Un tribunale turco ha limitato l'accesso a Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI di Elon Musk, dopo che, secondo quanto riferito, ha prodotto risposte offensive sul presidente Erdogan. La decisione, sostenuta dal tribunale, segna la prima mossa del genere del paese contro un sistema di intelligenza artificiale, a seguito di un'indagine formale avviata dai pubblici ministeri. I funzionari affermano che il chatbot ha violato le leggi nazionali che vietano gli insulti al capo di stato. Martedì 8 luglio, il chatbot AI ha anche pubblicato (e successivamente cancellato) una serie di commenti antiemetici su X. In uno dei post, Grok ha postato su X definendosi "MechaHitler" e in seguito ha riconosciuto che si trattava di un "colpo sarcastico". Puoi controllare tutti i commenti qui sotto. Toronto, Canada - 19 febbraio 2025 Elon Musk afferma che Grok 2 sta diventando open source mentre lancia Grok 3 solo per gli abbonati Premium+ X // Shutterstock